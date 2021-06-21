Спасатели достали из реки мужчину, погибшего при падении в каньон в Сочи

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины, об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, днем в минувшую субботу очевидец информировал экстренный службы о том, что в русло реки Большая Хоста упал человек. По словам свидетеля, он не подавал признаков жизни.

Спасатели, прибывшие на территорию рекреационного объекта "Белые скалы" в Мацестинском лесничестве Сочинского национального парка, где произошло ЧП, обнаружили сорвавшегося в каньон.

Чтобы достать пострадавшего, им пришлось спуститься в каньон с использованием специального снаряжения, а затем отбуксировать тело вниз по реке, где погибшего 33-летнего сочинца передали полиции.