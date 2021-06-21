Блинкова одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка, 90-я ракетка мира Анна Блинкова в первом круге турнира в немецком Бад-Хомбурге обыграла представительницу Дании Клару Таусон – 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Блинкова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Таусон, занимающей 93-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейков из девяти.

Таким образом, 22-летняя уроженка Москвы вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Анжелика Кербер (Германия, 28) – Екатерина Яшина (Россия, 478).