Жена вытащила тонущего супруга, но не смогла его спасти

В понедельник днем на озере Став в Саратовской области скончался 69-летний мужчина, решивший искупаться.

По словам его супруги, в воде он почувствовал себя плохо и стал тонуть. Женщина бросилась к нему на помощь и даже сумела самостоятельно вытащить его на берег и вызвать скорую, однако он скончался до прибытия экстренных служб.

Пресс-служба областного СКР сообщила о происшествии, отметив, что признаки насильственной смерти при внешнем осмотре обнаружены не были.

В рамках проверки происшествия назначен комплекс мероприятий, включая судебно-медицинскую эспертизу для установления точной причины смерти.