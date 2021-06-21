Экс-полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев стал игроком "Арсенала"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев продолжит карьеру в тульском "Арсенале". Соглашение "оружейников" с 24-летним хавбеком рассчитано на два года.

Гулиев перешел в "Арсенал" на правах свободного агента. Аяз и "красно-белые" в мае расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Гулиев – воспитанник "Спартака", также играл "Анжи" и "Ростов". В минувшем сезоне полузащитник ни разу не сыграл за основной состав столичной команды.

Напомним, в апреле 2019 хавбек сбил пешехода и на некоторое время был выведен из основного состава "Спартака", однако окончательно Аяз потерял место в основе после конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.