Врачи назвали специфические симптомы индийского штамма коронавируса

Эксперты назвали специфические симптомы, которые характерны для индийского штамма коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание Express.

По словам инфекциониста Абдула Гафура, у пациентов, у которых наблюдается индийский штамм коронавирусной инфекции, часто наблюдается диарея. В первую волну пандемии данный симптом встречался значительно реже.

Специалисты из Великобритании рассказали, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Также пациенты жалуются на тяжелые расстройства желудка и нарушения слуха.

Отмечается, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации.

Ранее в издании Deccan Herald сообщалось, что ученых беспокоит постепенная оптимизация передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку, а также его попытки "ускользнуть от иммунитета". Ученые объяснили – новый штамм коронавируса "дельта плюс", обнаруженный в индийском штате Махараштра, обзавелся восемью мутациями спайк-белка, используемого для проникновения в клетки.

Впервые индийская мутация COVID-19 была выявлена в марте текущего года. По мнению представителей министерства здравоохранения Индии, на тот момент у специалистов было недостаточно данных для установления связи между ростом заболеваемости в ряде штатов и возникновением новых штаммов. Позднее эта разновидность коронавируса была обнаружена в разных странах, в том числе и в Российской Федерации.