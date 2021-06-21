Группу российских туристов задержали в Республике Чад и заперли в отеле

Несколько российских граждан, путешествующих по Республике Чад были задержаны 15 июня в городе Файя-Ларждо.

Об этом сообщили в паблике АСТ-54 — в составе группы оказался один из администраторов сообщества.

По информации, которую ему удалось передать, в городе вооруженные люди проводили их в полицейский участок, в котором отобрали средства связи, часть багажа и паспорта.

После этого путешественников на военном самолете отправили в столицу государства Нджамену. Их внедорожники остались в городе.

По прибытии туристов разместили в отеле La Residence Hotel N'Djamena, где они и остаются до настоящего времени. Связь им удается поддерживать при помощи телефонов, не найденных в сумках.

Информацию о причинах их задержания им не говорят.

В сообщении отмечается, что первоначально маршрут экспедиции был согласован с МВД Чада и пролегал из Нджамены на север страны.