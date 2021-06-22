На Камчатке один человек погиб и трое пропали в Беринговом море

В Олюторском районе Камчатского края в результате переворачивания маломерного судна погиб один человек. Местонахождение еще троих устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

По информации Дальневосточного следственного управления, происшествие с маломерным судном в акватории Берингова моря случилось 19 июня. Был найден один погибший, поиски еще троих человек продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Обстоятельств случившегося выясняются. Идет расследование.