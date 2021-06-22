В Новосибирске из-за авиадебошира отложили взлет

В аэропорту Толмачево самолет, который уже выруливал на взлетную полосу, чтобы отправиться из Новосибирска в Новый Уренгой, вернулся на стоянку из-за неадекватного пассажира. О происшествии сообщает РИА Новости, ссылаясь на сибирское управление на транспорте.

Инцидент произошел в новосибирском аэропорту 21 июня. На борту рейса, вылетающего в Новый Уренгой, пассажир так активно размахивал руками и матерится в адрес экипажа и пассажиров, что командир воздушного судна принял решение прервать рулежку.

Сотрудники транспортной полиции, вызванные на место, задержали 40-летнего жителя Красноярского края. В отношении авиадебошира составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".