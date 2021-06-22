В Японии мужчина с ножом ранил пятерых человек

Нападение вооруженного злоумышленника на людей произошло утром 22 июня в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию японские новостных агентств.

По данным местной полиции, пять человек получили ножевые ранения в результате инцидента, который случился в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката. Угрозы жизни пострадавших нет.

О задержании преступника пока не сообщается, каковы были его мотивы неизвестно. Детали происшествия уточняются.