Тело не найдено. В Башкирии подросток не доплыл до берега реки

На реке Уфе продолжаются поиски подростка, пропавшего накануне. О деталях происшествия сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

21 июня примерно в 18.30 в районе Трамплина пятеро молодых людей переплывали реку Уфимку с одного берега на другой. Четверым подросткам это удалось. Их друг внезапно стал тонуть. Несмотря на попытки помочь ему, мальчик ушел под воду, рассказали в Управлении гражданской защиты. У ребят не было с собой телефонов, так что спасатели прибыли на место только спустя некоторое время.