Тело не найдено. В Башкирии подросток не доплыл до берега реки

На реке Уфе продолжаются поиски подростка, пропавшего накануне. О деталях происшествия сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".
21 июня примерно в 18.30 в районе Трамплина пятеро молодых людей переплывали реку Уфимку с одного берега на другой. Четверым подросткам это удалось. Их друг внезапно стал тонуть. Несмотря на попытки помочь ему, мальчик ушел под воду, рассказали в Управлении гражданской защиты. У ребят не было с собой телефонов, так что спасатели прибыли на место только спустя некоторое время.
"На месте ЧП работают водолазы из Управления гражданской защиты г. Уфы. Они обследуют акваторию на километр ниже по течению от Трамплина. Тело подростка пока не найдено", – уточнили в ведомстве.