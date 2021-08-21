Предложено ввести налоговый вычет за аренду квартир

Ввести налоговый вычет за аренду квартир предлагает Минстрой РФ. Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагаются изменения в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

По мнению Минстроя, это поможет развитию рынка арендного жилья, передает РИА Новости. Сейчас большая часть арендного жилья находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет страны.

"Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — отмечают авторы проекта.

Минстрой предлагает также создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставлению жилых помещений в собственность.

Результатом всех этих мер, как предполагают в ведомстве, должен стать рост объема строительства арендного жилья до пяти миллионов квадратных метров к 2030 году.