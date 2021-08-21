21 августа 2021 16:22

Предложено ввести налоговый вычет за аренду квартир


Global Look Press

Ввести налоговый вычет за аренду квартир предлагает Минстрой РФ. Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагаются изменения в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

По мнению Минстроя, это поможет развитию рынка арендного жилья, передает РИА Новости. Сейчас большая часть арендного жилья находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет страны.

"Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — отмечают авторы проекта.

Минстрой предлагает также создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставлению жилых помещений в собственность.

Результатом всех этих мер, как предполагают в ведомстве, должен стать рост объема строительства арендного жилья до пяти миллионов квадратных метров к 2030 году.

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