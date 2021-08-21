Жертвы любопытства: отец и два сына погибли, разбирая гранату

В результате взрыва гранаты в московской квартире погибли три человека. ЧП произошло на улице Малая Набережная. Двое подростков нашли во время прогулки гранату, предположительно, Ф-1 или РГД-5. Принесли ее домой и вместе с отцом попытались разобрать. В результате их действий сдетонировал запал, похожий на УЗРГ-2.

14-летний мальчик скончался на месте. Его 44-летний отец — в машине скорой помощи. Самого младшего, 12-летнего участника этих печальных событий успели доставить в реанимацию, но, несмотря на усилия медиков, сердце ребенка остановилось.

Правоохранители возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия (статьи 109 и 222 УК РФ).