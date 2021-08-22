Генконсульство России о ситуации в Японии: круг замкнулся

Данных о человеке, который якобы приплыл в Японию с Кунашира, нет: японская сторона отказалась предоставить информацию. Об этом сообщили в российском консульстве в Саппоро.

В полиции говорят, что иностранца передали иммиграционной службе, управление безопасности на море не располагает данными. В иммиграционной службе ссылаются на отсутствие указаний из Токио, из-за чего невозможно сотрудничество с российскими дипломатами.

"Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Однако российская сторона намерена не только добиться от японцев информации, но и встретиться с этим человеком, если он действительно гражданин России.

Ранее сообщалось, что с курильского острова Кунашир в Японию приплыл россиянин и попросил политического убежища. На Кунашире мужчина прожил три года, сам же родом из Удмуртии. 17 августа он вышел в море на резиновой лодке, через два дня его задержали японские пограничники.

Тем временем, источник РИА Новости предположил, что речь может идти о жителе Южно-Курильска Ваасе Фениксе Нокарде (в прошлом – Владимире). О его пропаже стало известно в то же время, когда появились первые сообщения об иностранце на Хоккайдо. Источник предположил, что мужчина пересек 24-километровый пролив в гидрокостюме, но это не точно. Перед отплытием он оставил на берегу мотоцикл и попросил приятельницу забрать его, продать и выслать деньги. Другому приятелю написал, что уже далеко и попросил не ждать.

Собеседник агентства также рассказал, что Ваас Феникс Нокард уже был в Японии – в 2011 году его там задержали за нарушение визового режима и потом депортировали. Кроме того, он имел дело с правоохранительными органами Таиланда и Бали из-за подделки документов. Пока жил на Курилах, нигде не работал, спал в палатке или у знакомых.