Жесткая посадка самолета в Коломне. Последние подробности

Следственный комитет начал доследственную проверку жесткой посадки самолета-амфибии в подмосковной Коломне. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, заявила представитель СК Елена Марковская.

Между тем в экстренных службах рассказали, как произошло крушение самолета: при посадке машина крылом задела воду и перевернулась, пишет агентство РИА Новости.

По неподтвержденной информации, амфибия четыре раза заходила на посадку.

Напомним, самолет-амфибия упал в Москву-реку рядом с селом Черкизово Коломенского района. Оба пилота смогли выбраться из летательного аппарата и добраться до берега. Врачи не нашли у них никаких травм.

Проходившая мимо баржа оттащила самолет к берегу, где его пришвартовали. Топливо из баков не разлилось.