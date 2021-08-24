"Я все равно буду жить": стали известны подробности смерти известного экстрасенса

Участник многих телешоу, в частности "О самом главном", Дардо Кусто, называвший себя потомственным шаманом, экстрасенсом и человеком-рентгеном скончался.

Его тело нашли в хостеле на Перовской улице, что на востоке Москвы. По предварительной версии, Кусто свел счеты с жизнью. На стене он оставил предсмертную записку. Надпись кровавыми буквами гласила: "Я все равно буду жить".

В хостел экстрасенс заселился 23 августа по совету племянника, сообщает "МК". Родственник ничего подозрительного в поведении экстрасенса не заметил.

Кусто был в хорошем расположении духа, говорил о семинаре, который собирался провести утром во вторник. Сообщил, что хочет поспать, так как за последние три дня не высыпался.

"А в начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает, и она опасается туда заходить. Когда я приехал, и мы открыли дверь ключ-картой, то увидели жуткую картину", – пояснил племянник.

Кусто родом из Оренбургской области, ему было 44 года. Он рассказывал, что отец у него – экономист, а мать – ведьма.