Сезон охоты на россиян открыт. Число финансовых пирамид выросло вдвое

Российский Центробанк зафиксировал двойной рост количества финансовых пирамид, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. За первую половину 2021 года только в Москве регулятор выявил сразу 68 компаний с признаками мошенничества.

Среди них 42 нелегальных кредитора, 22 пирамиды и 4 конторы, которые работали на рынке ценных бумаг.

Что касается Подмосковья, то тут ЦБ обнаружил 5 кредиторов и столько же пирамид.

Основными жертвами подобных преступников чаще всего становятся люди старшего возраста. Также регулятор уточняет, что мошенники хорошо маскируются: открывают реальные офисы, называют себя потребительскими кооперативами и обществами, обещают высокие доходы по вкладам.

В качестве примера ЦБ приводит производственный кооператив "Парамайнекс Финанс", который предлагает вложить деньги в сельское хозяйство, строительство, криптовалюты и заработать до 25% прибыли. На самом деле компания никуда деньги своих жертв, конечно, не инвестировала.

Между тем в Москве правоохранительные органы ликвидировали финансовую пирамиду, которая специализировалась как раз на пенсионерах. Причем мошенники предлагали не только инвестировать деньги в их компанию, но и обещали вернуть средства, вложенные в микрофинансовые организации. Всего злоумышленникам удалось выманить у россиян около 50 миллионов рублей.

Помимо этого, в середине августа получило развитие дело знаменитой финансовой пирамиды Finiko. МВД РФ объявило в розыск трех сооснователей компании: Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича. По мнению правоохранительных органов, они отвечали за торги на бирже и криптовалюты.

Всего Finiko могло обмануть до 60 тысяч человек и собрать с них от 3 до 7 миллиардов рублей.