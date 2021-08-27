При тушении пожара на складе в Казахстане погибли четверо военных

На юге Казахстана, где накануне прогремели взрывы на армейском складе, четыре человека погибли при ликвидации возгорания. В настоящее время ведется поиск еще нескольких сотрудников, которые были заняты в ликвидации последствий взрывов и пока не вышли на связь.

Как сообщалось, что в дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана воинской части произошло возгорание возле одного из складов, напоминает ТАСС. В результате пожара произошли несколько взрывов инженерных боеприпасов. К тушению огня были привлечены пожарные команды воинской части на гусеничных пожарных машинах.

Жители близлежащих сел и военнослужащие срочной службы были эвакуированы. По последним данным, в результате инцидента пострадали 66 человек, 28 из которых находятся в больницах.