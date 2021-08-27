Сильный пожар в центре Екатеринбурга: возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге вернулись в квартиры жильцы пятиэтажки, которая загорелась этой ночью. Сначала вспыхнула одна из квартир, затем огонь перекинулся на крышу -- и охватил почти 800 квадратных метров. От страшного жара кровля начала рушиться. Спасатели прибыли на место через считаные минуты, но долго не могли подогнать к дому автолестницу, так как двор был забит припаркованными машинами.

Устрашающее зрелище в самом центре Екатеринбурга. Буквально за считаные минуты пламя охватило крышу пятиэтажки. Площадь возгорания не меньше семисот квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило ближе к трем часам ночи. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли через 7 минут. В этот момент кровля уже полыхала, огонь мгновенно распространился по деревянным конструкциям.

"В момент прибытия пожарных подразделений кровля горела по всей площади. Сложность тушения заключалась в узких подъездах к дому и установке высотной техники. Все жильцы находятся на безопасном расстоянии, в соседней школе организован пункт временного размещения", – сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков

По предварительным данным, возгорание началось на балконе пятого этажа. Из горящего здания эвакуировали 65 человек. Все это время они наблюдали за работой пожарных.

"Услышали хлопки, как будто сильный фейерверк. Потом уже услышали стук в дверь, нас разбудили, вывели из подъезда. Это было очень страшно", – говорит жительница дома.

Ликвидировать пламя удалось только ближе к пяти часам утра. В огне погибли два человека. По словам соседей, это супружеская пара, они проживали в той квартире, откуда как раз и началось возгорание. В ближайшее время сотрудники Следственного комитета проведут осмотр места. Пожарные сейчас проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Верхний этаж дома из-за выгоревшей кровли специалисты уже признали непригодным для проживания. В ближайшее время будет решаться вопрос о размещении жильцов квартир с 5-го этажа.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, в котором погибли два человека. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.