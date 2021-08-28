ЧП с "робинзонами": лодка и рация сломались, продукты заканчивались

Невероятное спасение современных "робинзонов": в Красноярском крае полицейские пришли на помощь туристам, которые вынужденно оказались на берегу Енисея в 70 километрах от города Игарка.

У путешественников сломалась лодка, вышла из строя рация и заканчивались продукты. Неизвестно, какой финал мог ждать это экстремальное турне, если бы мимо не проходил патрульный катер. Сотрудники линейного отдела начали срочную эвакуацию, но внезапно разразился шторм. Лодка, на которой переправляли туристов, затонула. Благодаря профессиональным действиям полицейских всех людей удалось поднять на борт. Теперь путешественники благодарят своих спасителей.

В МВД полицейским-героям уже готовят награды. За грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке экипаж полицейского катера получит от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева медали "За смелость во имя спасения".