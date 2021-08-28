Популизм Запада: об афганцах "не забыли"

Вблизи аэропорта Кабула грохочут выстрелы – так новые власти Афганистана пытаются контролировать потоки людей. Вдоль дорог выставлены новые контрольно-пропускные пункты, но тысячи афганцев по-прежнему отчаянно пытаются попасть в аэропорт, куда доступ гражданам страны заказан.

Невозможность уехать – не единственная проблема. Уже почти две недели в Афганистане не работают банки. Миллионы людей остались без доступа к своим счетам, работодатели не могут выплачивать сотрудникам зарплату.

"Я жду здесь уже почти десять дней. Я госслужащий. У меня дома лежит больной человек. И нас таких тут много. В среду банки ненадолго открылись, теперь опять закрыты. Дайте нам нашу зарплату, чтобы мы могли решать свои проблемы", – рассказал бывший государственный служащий Абдулла Джан.

По данным ООН, более 7 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи. Страна погружается в экономический кризис, его усугубляет политическая нестабильность, включающая риск новых терактов.

Пентагон заявил, что авиаударом удалось ликвидировать двух главарей ИГИЛ (запрещено в России), еще один ранен. Сообщается, что американское командование отслеживает угрозы войскам в Афганистане и считает их "очень реальными".

"Не раскрывая наших будущих планов, могу сказать, что мы сохраним возможность защищать себя. Также мы будем проводить контртеррористические операции в необходимом объеме", – сказал генерал-майор ВС США Хэнк Тейлор.

В США прибыл скорбный груз – тела 13 американских военнослужащих, погибших при взрыве, который устроил смертник у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула. Гробы, покрытые американскими флагами, встретили с воинскими почестями.

В аэропорту Кабула, по последним данным, остаются около четырех тысяч американских военнослужащих. Их скорому уходу посвящена обложка журнала The Week с заголовком: "Соединенные Штаты отступают. Конец эры?". На рисунке "дядя Сэм" выбрасывает жетон "Всемирного шерифа".

Из аэропорта Кабула, тем временем, продолжают вылетать самолеты. Правительства нескольких стран спешат завершить эвакуацию до крайнего срока, назначенного на 31 августа.

Великобритания завершила вывоз гражданских лиц из Афганистана, теперь страну покинут военнослужащие. Британские дипломаты обещают не забывать о тех, кто остался.

"С 13 августа мы доставили в безопасное место почти 15 тысяч человек. Сейчас пришло время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о людях, которым все еще нужно уехать. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли о храбром, достойном народе Афганистана. Они заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности", – заявил посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу.

Однако кто и каким образом будет обеспечивать эти мир и безопасность – понимания нет, как нет и готовых взять ответственность за хаос и неопределенность, в которые погрузился Афганистан.

На нежелание признавать ошибки в ходе операции в исламской республике указал в эмоциональном видеоролике теперь уже бывший командир батальона морской пехоты Великобритании Стюарт Шеллер. За критику в адрес руководства его отстранили от службы.

Выработку общего подхода к отношениям с новым правительством Афганистана обсудили по телефону премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель. В заявлении отмечается, что Лондон и Берлин "согласились с необходимостью прикладывать все имеющиеся международные усилия во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане".

Последний рейс с эвакуированными из Кабула прибыл в Рим. Он вывез 110 человек, включая 58 афганцев. За все время операций были эвакуированы более 5 тысяч человек, подавляющее большинство – граждане Афганистана.

"Существует большая озабоченность по поводу террористических угроз. В ближайшие дни мы встретимся с союзниками для продумывания следующих шагов. Как вы знаете, Италия работает над организацией внеочередной "двадцатки" по Афганистану. Наша цель состоит в том, чтобы выработать общий курс действий по наиболее важным темам, касающимся афганского народа и будущего правительства Афганистана на уровне G20", – информировал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Помимо Италии, Франция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша, Венгрия уже завершили эвакуацию из Афганистана. По данным США, более 110 тысяч человек благополучно покинули Кабул за последние две недели. Однако еще тысячам сделать это не удалось, их шансы тают с каждым днем.