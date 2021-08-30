Ураган "Ида" парализовал энергосистему юга США

После того, как ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана, на юге США более миллиона человек остались без света. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, пострадавших от удара стихии в большей степени.

Как сообщалось, ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану накануне днем. К вечеру он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. В настоящее время ураган, скорость ветра в пределах которого достигает 46,9 метра в секунду, движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 километров в час. Уже о, как минимум, одном погибшем, передает ТАСС.

Ранее штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии. В августе 2005 года ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США. По официальным данным, тогда от удара стихии погибли свыше 1,8 тысячи человек, а ущерб, нанесенный ураганом, был оценен более чем в 108 миллиардов долларов.