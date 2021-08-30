Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского

Обнародованный пресс-службой Белого дома график президента США свидетельствует о том, что встреча в Вашингтоне украинского и американского лидеров перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Ранее планировалось, что Джо Байден примет Владимира Зеленского 30 августа, напоминает ТАСС. Президент Украины тогда заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позже глава МИД Украины сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа, и это связано с расширением программы визита украинского лидера в США.