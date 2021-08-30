ЧП в контактном зоопарке: змея вцепилась ребенку в щеку

В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП в местном контактном зоопарке. Там змея укусила пятилетнюю девочку.

Рептилию разрешили взять на руки, чтобы сделать фотографию. Однако в какой-то момент змея вцепилась ребенку в щеку. Девочку увезли в больницу, сообщает телеканал "Россия 1".

Сотрудники контактного зоопарка попытались переложить свою ответственность на родителей и заявили, что змея могла повести себя агрессивно якобы из-за того, что от ребенка пахло едой.

Следователи опрашивают возможных очевидцев происшествия и работников зоопарка.