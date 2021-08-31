Афганистан полностью перешел под контроль талибов

Официальный представитель политбюро движения "Талибан" (запрещено в России) Мохаммад Наим заявил, что Афганистан – полностью под контролем талибов. Военные всех других стран покинули территорию республики. "Наше государство стало свободным и независимым", – сказал представитель боевиков.

Талибы много раз требовали завершить вывод войск США до 31 августа. США сделали это даже раньше – за несколько минут до полуночи 30 августа. В руках талибов остались оружие и техника, брошенные американцами. Они контролируют всю страну, кроме провинции Панджшер, где действует сопротивление.