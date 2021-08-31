Соловьев: редактора, который позвал Бузову в мое шоу, надо гнать

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как получилось так, что певицу Ольгу Бузову пригласили в его шоу. Артистка на приглашение ответила отказом и сказала, что Соловьев регулярно унижает девушек.

"Я попытался вспомнить, каких же девушек мог я унизить, и понял, что в случае с Бузовой необходимо четко проверять, какие же слова эта гражданка имеет в виду. Она мощно сказала: она сказала, что я абьюзер, – сказал Соловьев в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ". – Последняя девушка, которую я мог обидеть… это комментарий в адрес (актрисы Лии – ред.) Ахеджаковой, но ее довольно сложно поместить в категорию девушек, также, как невозможно туда засунуть гражданку (телеведущую Ксению – ред.) Собчак".

Бузова отметила, что она возмущена поведением Соловьева и не хочет иметь с ним ничего общего.

"Гражданка Бузова, я в страшном сне не могу представить, что у меня есть с вами хоть что-то общее", – ответил на это Соловьев.

Бузова заявила, что никогда не придет в эфир к Соловьеву, на что тот ответил, что кто-то из его редакторов "имел глупость" пригласить ее. Такого редактора "точно надо гнать", добавил ведущий.

"Видно, им показалось, что после (модели и блогера Виктории – ред.) Бони ко мне на эфир можно звать все, что угодно, поэтому пошли по проторенной дорожке", – добавил Соловьев.

Об "абьюзе" со стороны Соловьева Бузова высказалась в интервью изданию "СтарХит". Этим она объяснила отказ участвовать в его программе.

Программа "Полный контакт" доступна на медиаплатформе "Смотрим".