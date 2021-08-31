В аэропорту Петербурга перепутали гробы с покойниками

В терминале аэропорта Пулково перепутали гробы, в связи с чем их транспортировали в разные регионы России. Инцидент произошел в ночь на 27 августа.

Как сообщает "Фонтанка", в одном гробу находилось тело 37-летней жительницы Краснодарского края, в другом — 20-летней девушки. Обе они умерли в северной столице.

Сотрудник грузового терминала неправильно промаркировал гробы, в связи с чем на Кубань было доставлено тело другого человека. Ошибка вскрылась лишь перед похоронами.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе. Там пояснили подробности инцидента. Мужчина перевозил тело супруги на Кубань. Гроб был отправлен в грузовой терминал. В Краснодаре оказалось, что труп принадлежит другому человеку.

В декабре прошлого года произошел похожий инцидент в московском госпитале. Сотрудники учреждения перепутали двух пожилых пациенток.