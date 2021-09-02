Стрельба в США: школьник убит, стрелок задержан

В школе города Уинстон-Салем (США, штат Северная Каролина) в здании местной школы была открыта стрельба. В результате инцидента один из учащихся получил смертельное ранение и скончался.

Открывших огонь злоумышленник задержан сотрудниками полиции, его личность пока не раскрывается, передает ТАСС. Как отметили представители правоохранительных органов, при задержании подозреваемый сопротивления не оказывал.

Как сообщалось, в среду, 1 сентября, неизвестный выстрелил в одного из учащихся местной школы и скрылся. Раненый подросток был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Других пострадавших в результате инцидента нет.

По одной из версий, вооруженное нападение мог совершить один из учащихся той же школы, но пока эта информация не подтверждается сотрудниками полиции. Расследование инцидента продолжается.