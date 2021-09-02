Температура в Москве понизится до октябрьских значений

Европейская часть России погрузилась в мешок холода. В Москве днем воздух прогреется до +15 градусов, в Подмосковье – от +12 до +17 градусов. К выходным и вовсе наступит октябрьская погода, днем в столице будет +9 градусов.

На севере, вплоть до Петрозаводска, может даже пойти снег.

Арктическое вторжение доберется и до курортов Черного моря. По данным Центра погоды ФОБОС, в Сочи сегодня +23, а к пятнице – около +20. Это на 5 градусов ниже нормы. Похолодание будет сопровождаться осадками. К концу рабочей недели там может выпасть 67 мм влаги. В Москве такое количество обычно набирается за весь сентябрь.

Но есть и хорошая новость – затем облака над Причерноморьем рассеются и днем будет до +25 тепла.