Битва за Панджшер: "Талибан" и Сопротивление рапортуют о победах

Талибы захватили 11 контрольно-пропускных пунктов в Панджшерском ущелье и подошли к главной дороге региона, сообщает движение. Силы сопротивления потеряли 34 человека, 2 из которых – ключевые командиры.

Повстанцы, в свою очередь, заявляют, что за последние 4 дня уничтожили 350 членов "Талибана" (запрещено в России), 287 бойцов движения ранены и еще 35 – взяты в плен. Ни одного аванпоста талибы так и не захватили.

Уточняется, что боевики штурмуют Панджшер с двух направлений: со стороны долины Андараб и города Гульбахор.

Кроме того, представители сопротивления утверждают, что к "Талибану" присоединились бойцы террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России), пишет агентство РИА Новости.

Повстанцы готовы и к мирным переговорам, и к продолжению конфликта, заявил их представитель Фахим Дашти.

"Силы сопротивления показали, что способны защищать свои позиции. Но это будет не только оборона Панджшера, позже война распространится на другие направления", – добавил Дашти.

Напомним, ранее "Талибан" объявил о провале мирных переговоров с сопротивлением в Панджшерском ущелье. Движение утверждает, что повстанцы выдвинули неприемлемые требования. Поэтому талибы возобновили военную операцию в регионе.