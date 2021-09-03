Талибы определились с главой правительства, состав кабмина скоро объявят

Талибы определились с главой правительства Афганистана. Данный пост занял лидер политического крыла движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что позже в пятницу, 3 сентября, талибы озвучат и состав всего кабинета министров. Впрочем, в российском МИДе сообщили, что министров назовут в ближайшие дни.

"В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне российского общества "Знание"​​​.

Ранее представители "Талибана" заявили, что система управления Афганистаном будет инклюзивной, что при формировании правительства будут учитываться интересы всех религиозных и этнических групп. Как отметил Лавров, без такого диалога наладить обстановку в Афганистане невозможно.

"Без разговора с участием всех ключевых игроков там ничего не решишь​​​. А пытаться утверждать, что талибы – это не основной игрок, не очень реалистично", – сказал министр.

По словам Лаврова, Москва активно способствует налаживанию межафганского диалога. При этом Россия рассчитывает на скорейшее начало переговоров между талибами и силами в Панджшере, где сосредоточены формирования ополченцев, противников "Талибана".

"Что касается возможности решить проблему Афганистана мирным путем, думаю, что они есть. Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана, в Панджшерском ущелье, все-таки уступят место переговорам", – цитирует Лаврова "Интерфакс".

Министр также выразил надежду на то, что талибы начнут переговоры с афганскими таджиками.

"Неизбежно, что договоренность о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, таджиками, узбеками, хазарейцами, – то есть это все главные этнические группы Афганистана", – сказал Лавров.

Талибы взяли под свой контроль большую часть Афганистана на фоне вывода из страны американских войск. Радикалы без боя взяли Кабул. Президент исламской республики Ашраф Гани сложил полномочия и улетел за границу. Очаг сопротивления "Талибану" остался в провинции Панджшер.