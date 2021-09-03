Талибы определились с главой правительства, состав кабмина скоро объявят

Талибы определились с главой правительства Афганистана. Данный пост занял лидер политического крыла движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что позже в пятницу, 3 сентября, талибы озвучат и состав всего кабинета министров. Впрочем, в российском МИДе сообщили, что министров назовут в ближайшие дни.
"В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне российского общества "Знание".
Ранее представители "Талибана" заявили, что система управления Афганистаном будет инклюзивной, что при формировании правительства будут учитываться интересы всех религиозных и этнических групп. Как отметил Лавров, без такого диалога наладить обстановку в Афганистане невозможно.
"Без разговора с участием всех ключевых игроков там ничего не решишь. А пытаться утверждать, что талибы – это не основной игрок, не очень реалистично", – сказал министр.
По словам Лаврова, Москва активно способствует налаживанию межафганского диалога. При этом Россия рассчитывает на скорейшее начало переговоров между талибами и силами в Панджшере, где сосредоточены формирования ополченцев, противников "Талибана".
"Что касается возможности решить проблему Афганистана мирным путем, думаю, что они есть. Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана, в Панджшерском ущелье, все-таки уступят место переговорам", – цитирует Лаврова "Интерфакс".
Министр также выразил надежду на то, что талибы начнут переговоры с афганскими таджиками.
"Неизбежно, что договоренность о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, таджиками, узбеками, хазарейцами, – то есть это все главные этнические группы Афганистана", – сказал Лавров.
Талибы взяли под свой контроль большую часть Афганистана на фоне вывода из страны американских войск. Радикалы без боя взяли Кабул. Президент исламской республики Ашраф Гани сложил полномочия и улетел за границу. Очаг сопротивления "Талибану" остался в провинции Панджшер.