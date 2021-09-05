Против черногорских демонстрантов применили "химию"

В Черногории полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Протестующие из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского блокировали въезд в старую столицу Черногории Цетине и собрались на главной городской площади.

Управление полиции Черногории сообщило в Twitter, что 20 полицейских получили травмы. Что касается ранений гражданских лиц, то по ним данных у полиции нет. Ранее была информация, что легкие травмы получили 4 человека.

Монастырь, где проходила церемония, оцепили силовики с автоматами. Патриарх Сербский Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл, тот обещал служить для "братского примирения" в стране.

Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал потасовки попыткой теракта. Он считает, что организацией протестов занимается президент страны Мило Джуканович. Советник Джукановича, бывший директор полиции Веселин Вельович задержан, он участвовал в столкновениях с полицией.