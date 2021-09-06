Талибы хотят "выстраивать отношения" с Москвой

Глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир "Талибана" (запрещена в России) Мохаммад Акбар Ага заявил, что выстраивание "широких отношений с Москвой" – в интересах и талибов, и России. Про Иран и Пакистан представитель боевиков сказал следующее: "Мы нужны им, и они нужны нам".

Представитель талибов также рассказал, что в Кабуле может появиться посольство США.

Мохаммад Акбар Ага объяснил задержку с формированием нового правительства тем, что в провинции Панджшер до сих пор действует сопротивление. Он назвал это "проблемой" и пообещал решить в ближайшие сроки – в два или три дня.

Между тем глава сопротивления Ахмад Масуд предложил талибам прекратить огонь в регионе. Боевики отвергли это предложение.