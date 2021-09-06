Новые сибирские города: подробности

Между сибирскими городами Братском и Красноярском можно создать промышленный центр "Медь и электротехника" с привлекательной экономикой и потенциалом роста, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В регионе есть возможность не только для добычи, но и переработки редкоземельных металлов и меди для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Также глава Минобороны посчитал перспективным создание кластера "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия. Кроме того, можно создать углехимическое производство в районе Канска и кластер "Лес и строительные материалы" — вокруг Лесосибирска. Новые города станут точками роста в Сибири и привлекут трудовые ресурсы как из России, так и из-за рубежа. Развитие региона сократит разницу в экономических потенциалах Западной и Восточной частей страны.

Также глава оборонного ведомства предложил ряд мер для привлечения кадров в новые инфраструктурные проекты, как то: подъемные льготные кредиты, "сибирскую" ипотеку и даже увеличение маткапитала. Это приведет к эффекту агломераций, когда за новыми людьми в локацию приходит бизнес.

Президент России Владимир Путин считает, что макроэкономические проекты нужно начинать реализовывать, потому что деньги на них просто так не появится. По словам Шойгу, глава государства заявил об этом на совещании, посвященном развитию Сибири. Денег нет, но их не будет, если ничего не делать, подчеркнул президент. В то время как для запуска проектов нужны природные ресурсы, люди, энергия, технология, финансы. Сибирь располагает ресурсами и энергией. Трудовых ресурсов для начала достаточно, поэтому нужно создавать новые инвестиционно привлекательные производства, пишет РБК.