Трагедия в "Красном партизане": девять погибших

ЧП на шахте под Луганском: по данным МЧС, в результате обрыва троса клети погибли и пострадали горняки. Их число уточняется.

Сейчас спасатели расчищают проход для шахтеров, заблокированных под землей. На месте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов и медицины катастроф. Организован штаб по ликвидации аварии, передает телеканал "Россия 24".

По сообщению телеканала "Россия 1", оборвавшийся трос шахтной кабины стал причиной гибели 9 горняков. Авария произошла в забое "Красный партизан" в городе Червонопартизанске, который находится практически на самой границе с Россией.

Всего в момент ЧП в кабине находилось 25 человек. Спасатели помогают выбраться на поверхность тем, кому удалось выжить. Нескольких человек уже доставили в больницу. Точных данных об их состоянии пока нет.