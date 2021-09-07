Выступление Ангелы Меркель встретили бурно

Пандемия коронавируса, изменения климата, внешняя политика. Эти темы и не только обсуждали в немецком бундестаге 7 сентября на последнем пленарном заседании перед выборами. Дискуссия сопровождалась эмоциональными выкриками с места и жесткой критикой оппонентов. Какие заявления прозвучали, и что показывают опросы на финишной прямой избирательной кампании?

"Положение дел в Германии" – под таким названием проходило пленарное заседание бундестага, последнее перед сентябрьскими выборами. И поэтому особенно важное и эмоциональное. Наиболее бурно депутаты отреагировали на выступление Ангелы Меркель.

"У граждан через несколько дней будет выбор: или правительство социал-демократов и "зеленых", которое принимает в расчет поддержку партии "Левые", по крайней мере, они не исключают этого, я всего лишь говорю правду, или правительство ХДС-ХСС, которое возглавит Армин Лашет, которое с позиций центризма поведет страну в будущее", – заявила федеральный канцлер Германии.

Столь шумную реакцию Меркель назвала переполохом. А кандидат от ее партии Армин Лашет в своем выступлении активно критиковал главного соперника – социал-демократа Олафа Шольца. И не только за его деятельность на посту министра финансов, но и за неосторожные высказывания по поводу вакцинированных, которых тот назвал "подопытными кроликами".

Шольц, в свою очередь, выступая перед бундестагом, сделал акцент на традиционные для левых темы: доступное жилье, стабильные пенсии и повышение зарплат. А вот вопросы внешней политики вызвали более резкую реакцию в бундестаге. Когда Шольц говорил о том, что Германии необходимо тесное сотрудничество с США и НАТО, один из депутатов крикнул, что нужно развивать и диалог с Россией. Реакции, однако, не последовало. Без ответа остался еще один вопрос оппонентов.

Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок свое выступление начала с главного: борьбы с климатическими изменениями. Для Германии, которая этим летом серьезно пострадала от наводнений, данная тема остается крайне важной.

"Я была в пострадавших районах. Полицейские говорили, что службы спасения были на месте, но связь не работала. В XXI веке! Мы слышали ужасающие сообщения, что помощь могла прийти раньше. Но этого не случилось, потому что не было слаженной координации между службой по борьбе со стихийными бедствиями и федеральными властями", – указала сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые".

Выступления политиков в бундестаге – еще одна возможность поднять свой рейтинг. Особенно актуально это для ХДС-ХСС, так как социал-демократы продолжают укреплять свои позиции и удерживать отрыв в 5,5%. Эксперты связывают неудачные для христианских демократов результаты опросов в том числе и с сомнениями однопартийцев по поводу кандидатуры Армина Лашета.

"Когда в собственной партии так открыто выражают сомнения по поводу кандидата, как тогда избиратели должны почувствовать, что это нужный кандидат? На выборах настоящей ценностью является единство партии, и социал-демократы с этим прекрасно справляются", – отметил главный редактор Die Welt Дагмар Розенфельд.

Но каким бы ни был исход голосования, немецкие власти уже обвинили в предвыборных кибератаках Москву. Якобы российские хакеры пытаются украсть данные депутатов бундестага.

Однако немецкие СМИ обеспокоены другой проблемой – неконтролируемым увеличением числа депутатов. Как пишет газета Die Welt, из-за так называемых дополнительных мандатов сейчас в парламенте уже сидит на 100 депутатов больше, чем предусмотрено. Ну а в новый бундестаг из-за нюансов смешанного избирательного права может войти и вовсе 1000 народных избранников. И, как подчеркивает газета, проблема не столько в самом количестве депутатов, сколько в качестве их работы: некоторым из них становится так скучно, что они попадают в коррупционные скандалы и разжигают внутрипартийную рознь.