Циклон "Ида" добрался до Москвы

Погоду в столице сегодня определяет теплый сектор североатлантического циклона "Ида". В Москве облачно, местами ожидаются небольшие дожди. Прояснения возможны, но они будут неустойчивыми, рассказала ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Елена Волосюк.

Однако все это не помешает воздуху прогреться днем до 14-16 градусов тепла – таким образом температура окажется немного выше, чем накануне. В Московской области разброс температур прогнозируется больше – от 12 до 17 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться, и к концу дня барометры будут показывать 747 миллиметров ртутного столба.