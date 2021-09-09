Возвращение лета в Москве начнется "символическим" дождем

В четверг в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь.

Как сообщает Гидрометцентр России, днем в Москве воздух прогреется до +18, +20 градусов. В Подмосковье – от +16 до +21 градуса.

При этом предстоящей ночью температура воздуха в столице может опуститься до плюс 12 градусов, по области до +9.

Ветер западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление немного подрастет и составит около 747 мм ртутного столба.

Как сообщалось ранее, во Франции из-за сильного шторма и ливня был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасателям пришлось эвакуировать людей из затопленных районов города Ажен.