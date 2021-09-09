Пожар у Агафьи Лыковой: все живы-здоровы, вещи спасли

Стали известны подробности пожара на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасском заповеднике. В МЧС сообщили, что причиной возгорания могла стать неисправная печь. Тем временем стало известно, что в жилище Лыковой пробрался блогер.

Пожар уничтожил крышу старого дома отшельницы. Сама Агафья Карповна и новый дом, в котором она живет, не пострадали.

Возгорание возникло в районе печной трубы – возможно, из-за перегрева печи.

В нежилом доме обычно останавливались гости, заезжавшие к сибирской отшельнице. Последним ее посетил блогер Андрей Богданов, известный в Сети как Abvgat. Он регулярно бывал у пожилой женщины, помогал ей и рассказывал об этом в соцсетях. Однако появлялся здесь блогер нелегально: в обход руководства заповедника и старообрядческой общины, от которых нужно получить разрешение на посещение отшельницы. По некоторым данным, на этот раз вместе с Богдановым на заимку пришла и его подруга.

В итоге блогера, прибывшего из Красноярска, задержали правоохранители. На него составили протокол о нарушении особого режима охраны заповедника.

"Все живы-здоровы. Вещи спасли. У Агафьи есть новый дом. Причина пожара – неисправность печи. Андрюха тайком проник в заповедник? Ловил себе на пропитание рыбу? Его недолюбливают местные егеря? Да он этого и не скрывал, – написал молодой человек, разделяющий интерес Богданова к походам. – Андрюх, за дом не переживай, не твоя вина, надеюсь Агафья не держит на тебя зла".

Родители Лыковой переселилась в тайгу еще в 1930-е годы. Старообрядцы устроили свое хозяйство вдали от населенных пунктов на территории заповедника "Хакасский". Из всей семьи сегодня осталась в живых только одна дочь – 77-летняя Агафья Карповна. Вообще же у Лыковой были сестра и двое братьев.