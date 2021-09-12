От кириллицы нужно избавиться, считают в Киеве

Перевести украинский язык с кириллицы на латиницу предлагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он считает, что "это будет одна из фундаментальных вещей".

Кроме того, политик указал, что украинцы должны изучать английский язык с самого раннего возраста, например, с детского сада или школы. Потому как "английский язык – это язык цивилизованного общения", пояснил Данилов.

"Мы должны понимать, что английский язык должны знать все", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он выступает за то, чтобы на Украине было два государственных языка: украинский и английский, пишет "Интерфакс".

Между тес на Украине с 2012 года на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, предусматривавший возможность официального использования русского языка в качестве регионального. Однако в регионах страны в последнее время стали отменять этот статус. Так, статус русского языка как регионального в конце августа отменили в Днепропетровской области.