Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса трибуны

Зрители футбольного матча двух университетских команд в Майами спасли жизнь коту, который сорвался с верхнего яруса одной из трибун. Это произошло на матче университетов Аппалачи и Майами.

Питомец не устоял на ограждении, зацепился за веревку и на какое-то время подвис в воздухе. Зрители сверху пытались поднять кота обратно наверх, но тот все же сорвался вниз, где находчивые болельщики уже растянули ему флаг США.

В итоге кот приземлился на своеобразный тент и тут же оказался в руках своих спасителей. Вскоре испуганное животное было отправлено в ветеринарное отделение.