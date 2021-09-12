Путин приедет в Минск в середине октября

В середине октября президент РФ Владимир Путин может посетить Белоруссию. О планах главы государства нанести визит в соседнюю страну сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15 октября в Минске должен пройти саммит стран СНГ. В ходе мероприятия Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко намерены обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран – об этом ранее заявил белорусский лидер.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Кремле 9 сентября, по их итогам согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии. Программы должны быть утверждены на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября.