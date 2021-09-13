ДТП с туристами и школьниками в Турции: данные генконсульства РФ

Среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в аварию на юго-западе Турции, не было граждан России. Информацию подтвердили сразу несколько источников, включая турецкие власти, сотрудников госпиталя и генеральное консульство РФ в Анталье.

Ранее сообщалось, что на трассе Мугла – Денизли в 7.30 по местному времени попал в аварию туристический автобус. Водитель не справился с управлением и столкнулся со школьным микроавтобусом со встречной полосы. Водитель погиб, автобус перевернулся, в нем находились по разным данным от 30 до 49 туристов. Пострадавшими числится 41 человек – это отдыхающие с Украины.

Причины ДТП устанавливаются. По одной из версий, водителю туристического автобуса стало плохо с сердцем во время движения.

Пострадавшие доставлены в местную больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Состояние троих турецких школьников, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.