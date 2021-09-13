"Талибан" обратился к США

"Талибан" (запрещено в РФ) настроен на разморозку зарубежных активов Афганистана в США, для чего готов предпринять все юридические шаги, заявил представитель движения Сухейль Шахин.

Когда талибы взяли Кабул под контроль, западные банки заморозили счета Афганистана по указанию Штатов, а МВФ, ВБ и ЕС приостановили финансирование проектов в исламской республике. На тот момент активы афганского Госбанка составляли 9 млрд долларов, 7 из них находились в банках США. Шахин подчеркнул, что это деньги афганского народа, и люди из-за сложной экономической ситуации сейчас в них очень нуждаются. Новое правительство предпримет все возможно для разморозки активов, передает РИА Новости.

В то же время США заявили, что около 68 млн долларов будет направлено на гуманитарную помощь Афганистану. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подчеркнул, что никакие санкции не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность.

Ранее ЕС спрогнозировал существенные сложности финансового характера в Афганистане и будет готов помогать решить их, лишь если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.