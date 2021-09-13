Стало известно, когда возобновится авиасообщение с Испанией

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", – говорится в сообщении.

Также с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю в Багдад из Москвы, в Испанию самолеты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по 4 раза в неделю, в Малагу и Аликанте два раза в неделю. Из Москвы в кенийский Найроби самолеты полетят дважды в неделю. В столицу Словакии Братиславу из Москвы 4 рейса в неделю и из Санкт-Петербурга 2 рейса в неделю.

На данный момент Россия имеет авиасообщение с 53 странами. При этом до 1 октября заморожены полеты в Танзанию из-за сложной эпидемической обстановки. С 1 октября "Аэрофлот" планирует осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх.