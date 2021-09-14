Убийство и изнасилование пенсионерки: общежитие пока работает

Власти Сергиево-Посадского городского округа, где в деревне Бужаниново изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, заявили, что подозреваемые в преступлении не проживали в местном общежитии.

По факту убийства пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Общежитие пока работает, полиция проверяет документы мигрантов, которые там живут. Однако по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева оно будет закрыто.

Сейчас глава Сергиево-Посадского городского округа проводит переговоры с собственником завода и общежития.

Закрытия общежития требовали жители Бужаниново. Они уверены, что именно проживающие там мигранты надругались над их соседкой.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место" – передает слова глава Подмосковья официальный Telegram-канал области.

Воробьев поручил проверить все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, потому что "безопасность жителей не должна ставиться под угрозу".