Израиль, Британия, Сан-Марино: ревакцинация от COVID-19 продолжается

Более 90 процентов госпитализированных с коронавирусом в США не привиты. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. По его данным, риск умереть от ковида у невакцинированных – в 11 раз выше.

Даже умирая, он продолжал отрицать коронавирус и утверждал, что в больнице оказался, потому что его отравила полиция. Хай Шаулиан был одним из самых известных ковид-диссидентов Израиля. Он собирал массовые акции протеста, требовал отменить паспорта вакцинации. В своих последних постах Шаулиан описывал, как задыхается. Израиль продолжает кампанию по ревакцинации, здесь по-прежнему используется препарат Pfizer-BioNTech.

К новой прививочной кампании готовятся и в Британии. Комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал повторно привить людей старше 50 лет.

"Мы рассматриваем возможность использования вакцины компании Moderna в качестве бустера. Эксперты пришли к выводу, что разработка Moderna, в том числе половина дозы, придает усиление антителам. Полученные данные показывают, что использование вакцин-бустеров одновременно с вакцинами против гриппа безопасно и не влияет на иммунный ответ организма на какую-либо из вакцин", – отмечает представитель Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Джун Рэйн.

Британский медицинский регулятор уже одобрил в качестве бустеров (то есть препаратов, усиливающих эффект первого цикла прививок) вакцины от Pfizer и AstraZeneca. Последний бренд продолжает испытывать трудности с доверием. Так, в Чехии уже в следующем месяце истекает срок годности 45 тысяч доз препарата, который не пользуется спросом из-за низкой эффективности и частых побочных эффектов. А Германия обращает внимание на то, что пандемия коронавируса COVID-19 не закончится до тех пор, пока вакцина не станет доступна по всему миру.

"Есть кооперация между Pfizer-BioNTech и некоторыми африканскими странами. Но ключевое слово здесь – не вопрос о патенте, а производственные мощности, и над этим Pfizer-BioNTech работает с несколькими международными игроками", – комментирует ситуацию официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.

О производстве "Спутника V" на своей территории делегация Сан-Марино говорила сегодня с главой российского Министерства здравоохранения. Не дожидаясь одобрения от европейского регулятора, власти государства еще в феврале одобрили применение российского препарата, и уже к маю 75 процентов населения республики получили иммунитет от коронавируса. В международных организациях Сан-Марино придерживается подхода – препараты надо рассматривать с точки зрения эффективности. И данными об успешном применении "Спутника V" страна делится в ходе двусторонних переговоров о признании сертификатов вакцинации. Так, Хорватия, где "Спутник V" не применяется, тем не менее признает сертификаты жителей Сан-Марино. А вот Италия поставила анклаву условие: после 15 октября признавать будут сертификаты только тех, кто привился вакциной-бустером, одобренной европейским регулятором.

"Мы ведем переговоры с властями Италии и с Европейским союзом. Нас совершенно устраивает "Спутник V", это эффективная вакцина. Но мы рассматриваем возможность использования других препаратов в дальнейшем", – подчеркивает государственный секретарь иностранных дел и политики Сан-Марино Лукка Беккари.

Михаил Мурашко заметил, что Министерство здравоохранения готово подготовить для властей Сан-Марино документ об эффективности "Спутника V", который может усилить позиции страны в переговорах с Римом о продлении сертификатов. Об эффективности российского препарата говорит и еще одна публикация в авторитетно медицинском журнале.

"Вчера была опубликована статья в журнале The Lancet наших аргентинских коллег, которые подтверждают в том числе высокую эффективность и вакцины "Спутник Light" для профилактики коронавирусной инфекции. Поэтому видим, что сегодня достаточно сил и средств для того, чтобы обезопасить население", – говорит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Холодный сезон, когда заболеваемость инфекционными заболеваниями традиционно растет, система здравоохранения встречает с запасом прочности. Вакцины от коронавируса в каждом регионе есть с запасом – хватит на месяц. А с учетом выездных бригад по всей России работает 12 тысяч прививочных пунктов. Кроме того, во все регионы страны уже поставили препараты для вакцинации от гриппа.