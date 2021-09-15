Time презентовал список "Лидеров", "Титанов" и не только

Журнал Time представил список самых влиятельных людей 2021 года. Утоняется, что 100 персон разделены по категориям. Это "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры"​​​.

Среди "Лидеров" в 2021 году значатся глава ВТО, президенты США, Ирана и Сальвадора, глава КНР, премьер-министры Италии, Индии и Израиля, а также бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис.

"Титанами" Time называет гендиректора Apple Тима Кука, четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, легкоатлетку Эллисон Феликс и других.

В категорию "Новаторов" попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп и кенийская активистка Филлис Омидо.

Среди "Деятелей искусства" названы актрисы Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет и режиссер Хлоя Чжао.

Сонм "Кумиров" возглавили британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певица Бритни Спирс, недавно обручившаяся со своим бойфрендом и порвавшая с унизительной опекой отца.

В категорию "Изобретателей" вошли основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор компании General Motors Company Мэри Барра и другие.

Есть в списке журнала и россияне – в категории "Кумиры" упоминается Алексей Навальный.