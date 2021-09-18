Восстановлен облик самого древнего леса Земли

Проведено новое исследование, которое меняет наше представление о том, как выглядели доисторические леса. Воссоздать внешний вид древних деревьев ученым удалось благодаря изучению окаменевшей корневой системы возрастом 385 миллионов лет.

Окаменелости были найдены рядом с небольшим городком Каир в северной части штата Нью-Йорк. По ним специалисты из американского университета Бингемтон реконструировали остатки могущественного и древнего леса, где произрастали как минимум три самых первых древовидных растения в мире.

Первыми из обнаруженных предков современных деревьев были кладоксилопсиды. Внешне они были похожи на огромные стебли сельдерея, поднимающиеся на 10-метровую высоту. Вторыми оказались археоптерисы. Не путайте с древними родственниками птиц – археоптериксами.

Девонские растения были похожи на сосны с папортниковыми листьями. Третий древний вид -- ваттиезы. Они чем-то напоминали пальмы. Вместо листьев тоже нечто похожее на папоротник. У всех перечисленных деревьев разная корневая система: ваттиезы имели очень короткие корни. Из-за этого могли произрастать только в болотах и дельтах рек.

Возможно, они умели запасать воду для выживания во время засух. Археоптерисы обладали мощными корнями шириной до 11 и длиной до 7 метров. Также у них были полноценные листья, способные к фотосинтезу. Ученые предполагают, что именно эти особенности позволили примитивным папоротниковым растениям выбраться из болот и поселиться в более засушливых районах.

Это открытие говорит нам о том, что самые ранние деревья могли колонизировать различные среды обитания и не ограничивались влажной средой. Зарубежные СМИ называют каирский лес самым старым в мире. Однако, возможно, вскоре ему придется уступить это звание древнему лесному массиву, который был обнаружен в 2019 году в Китае. Его возраст может превышать 400 миллионов лет.