Минкульт объяснил, почему не пустил "Искушение" в прокат

В Минкультуры РФ раскрыли причины отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена.
Такое решение принято из-за сцены провокационного характера, которую в ведомстве сочли нарушением законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, передает "Интерфакс".
Как сообщалось, Министерство культуры отказало компании-прокатчику Capella Film в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Искушение", ссылаясь на Правила выдачи прокатных удостоверений.
Картина, номинированная на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, должна была выйти в российский прокат 7 октября.
Фильм повествует об однополой любви в Италии эпохи Возрождения.