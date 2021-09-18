Минкульт объяснил, почему не пустил "Искушение" в прокат

В Минкультуры РФ раскрыли причины отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена.

Такое решение принято из-за сцены провокационного характера, которую в ведомстве сочли нарушением законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, Министерство культуры отказало компании-прокатчику Capella Film в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Искушение", ссылаясь на Правила выдачи прокатных удостоверений.

Картина, номинированная на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, должна была выйти в российский прокат 7 октября.

Фильм повествует об однополой любви в Италии эпохи Возрождения.