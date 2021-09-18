Топ самых популярных фейков о выборах: кто, где и как их делает

Около 7 тысяч информационных вбросов выявили в Общественной палате за первый день выборов. В основном это видеоролики, причем снятые в домашних условиях и небрежно смонтированы. Такой информационный фастфуд, который распространяют по соцсетям в надежде на то, что их посмотрят на бегу. Подписи под такими постами тоже весьма прямолинейны – не надо думать, надо делать репосты, чтобы фейки увидело как можно больше пользователей. Топ самых популярных фейков: как и кто их снимает?

Домашняя студия с впечатляющим реквизитом: тут даже урна для голосования есть. Актерский состав явно не ожидал увидеть полицию.

– Мы просто снимаем обычные нормальные любительские видео, мы закон не нарушаем!

– А можно посмотреть?

– Да, конечно.

Посмотрели, все понятно. В московской квартире снимали фейковые видео о нарушениях на выборах. Тут и фотографии с "берлинским пациентом", и фейковые бюллетени – словом, полный набор то ли начинающих, то профессиональных провокаторов. Следствие разбирается в деталях.

– Думаю, что такая киностудия не одна, думаю, они распространены в разных регионах – и локально снимаются и на Юг России, и на Сибирь, и на Дальний Восток, – предполагает директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Задержанные в Москве уже дали показания. А один из участников съемочной группы фейкометов даже заявление написал, что, мол, "просит провести проверку в отношении неизвестного ему мужчины" по имени Илья, который "привлек его за десять тысяч рублей к съёмке провокационных роликов про выборы в Госдуму".

И телефон указал Ильи Пахомова. Это известный помощник пресловутого блогера. Данные приложения, которое определяет, как пользователя записывают другие абоненты, также указывают на Пахомова. Фейк развенчан, заказчик известен. Все уже в мессенджерах и соцсетях.

– Сейчас у государства уже достаточно сильный голос в интернете, – отмечает эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Татаренков.

– Приехать на квартиру, показать: а вот тут все эти фейки делают.

– Здрасьте, забор покрасьте.

– Всех повязали и нормально!

– Щас на пятерочку заедут за десять тысяч рублей – за создание фейк-ньюс, и все будет хорошо!

Бывшая глава Штаба экстремистского ФБК (запрещенная в России организация) в Петербурге Ирина Фатьянова – та самая, про чьего волонтера Наталью Заостровцеву на днях было занимательное видео, как она обучает так называемых "волонтеров" "Голоса" техникам провокаций на выборах. Фатьянова опубликовала видео, на котором мужчина на избирательном участке в Северной столице кладет в урну пачку бюллетеней. Под ним сотни репостов: вот, мол, вброс!

Те, кто, это пишет, видимо, никогда не выборы не ходили. В Петербурге в этом году выбирают одновременно депутатов в Госдуму, в региональный парламент и еще в двух районах проходят выборы в Советы муниципальных образований. Бюллетеней несколько!

– Там проходят выборы не только в Государственную думу, но и в Законодательное собрание субъекта, – подчеркивает директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. – При том, что бюллетени у нас в этом году очень длинные, партий и кандидатов много! Это полотно, оно достаточно большое и объемное. Неудивительно, что такая куча бумаги запихивается в избирательную урну!

Иноагент "Голос" на этих выборах ожидаемо активен. Но действует крайне неискуссно и в лоб.

Смотрите пост с из скандальной "Карты нарушений" 2021 года: якобы в Краснодарском крае квиточки выдают проголосовавшим, и этих квиточков не хватает. А вот такой же пост – от 2018 года. Слово в слово! Театр абсурда просто.

– Широко тиражировалось видео о том, что одна урна лежит на полу, другая уже наполнена бюллетенями. И оппозиционные канал транслируют – вот, вы видите, избирательный участок еще не открылся, а урна уже заполнена бюллетенями, – рассказывает политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Сергей Карнаухов. – Но они же не рассказывают о том, что по действующему регламенту урны проверяются. Их нужно проверить, как они принимают эти бумаги! Поэтому есть специальные тестовые бюллетени, которые потом вынимаются, урна пломбируется и ставится на избирательный участок.

А вот совсем свежее видео: снова Санкт-Петербург, якобы скопление людей у избирательного участка. Наверное, их насильно привезли голосовать, намекает голос за кадром.

– Чего, народ подвезли?

В таком виде ролик постят так называемые "оппозиционные" Telegram-каналы. А вот полная версия видео.

– Ой, какой хороший!

В салоне микроавтобуса стоит баран. Что животное делает в машине, другой вопрос, но главное, что подвоза избирателей и в помине нет. В Лиге безопасного Интернета насчитали уже семь тысяч фейков на нынешних выборах, больше всего в Москве и области, в Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Воронеже, Новосибирске, Оренбурге и Якутии. Особенно расплодились "домашние киностудии" вроде той, что накрыли в российской столице. Но фейки снимают настолько примитивные, что их создатели, такое впечатление, недалеко ушли от некоторых героев своих видео.